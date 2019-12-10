«Росатом» направит 5 млрд рублей на продление ресурсов атомных ледоколов

Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев во время визита на «Атомфлот» в Мурманске.

Напомним, сейчас в акватории Северного морского пути действуют четыре атомных ледокола: «50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач».

Срок эксплуатации судов ограничен возможностями работы их ядерных установок. Заложенный проектировщиками ресурс продлевают за счёт комплекса мероприятий по обновлению и повышению надёжности.

В настоящее время техническая готовность атомного ледокола «Арктика» (головного в серии атомоходов ЛК-60) составляет 95%. Он был заложен на Балтийском заводе 5 ноября 2013 года. Спуск «Арктики» состоялся 16 июня 2016 года. Техническая готовность первого серийного ледокола «Сибирь» составляет 65%, а второго ЛК-60 «Урал» - 46%.