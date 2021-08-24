«Росатом» завершил экспедицию на Северный полюс для талантливых школьников и студентов России

11-дневное арктическое путешествие проходило на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Из Мурманска на Северный полюс отправились более 80 школьников и студентов из разных уголков России. Все они победители детского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний», участники Российского движения школьников, конкурса «Большая перемена» и других олимпиад. Задачей путешествия стало создание научных треков, объединяющих интересы участников рейса и глобальные цели «Росатома».

Познавательная программа экспедиции «Ледокол Знаний» включала в себя научные игры, конкурсы, экскурсию по ледоколу, лекции и тренинги. Во время путешествия ледокол дважды побывал у берегов архипелага Земля Франца-Иосифа. Здесь ребята увидели айсберги, белых медведей и других представителей полярной фауны.

8 августа ледокол достиг географической точки Северного полюса. Таким образом, участники совершили самое быстрое в мире кругосветное путешествие - обошли вокруг точку, где сходятся все земные меридианы за пару минут.

Ожидается, что в октябре 2021 года стартует следующий сезон «Ледокола знаний» для школьников. Главный приз – участие в предстоящей арктической экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы» уже будущим летом.