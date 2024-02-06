«Росатомфлот» проводит тематические встречи для детей, приуроченные к юбилею атомной отрасли

Знакомить подрастающее поколение с главными символами региона - это важно. Ведь так молодёжь будет ещё больше знать и гордится тем местом, в котором живёт. К 65-летию атомного ледокольного флота России «Росатомфлот» подготовил программу, направленную на популяризации отрасли.

Часть проекта - экскурсии по легендарному ледоколу «Ленин» для школьников и студентов, среди которых и дети семей участников специальной военной операции.

Леонид Ирлица, генеральный директор ФГУП «Атомфлот»: «Флот у нас единственный, неповторимый. Работаем в акватории Севморпути, все задачи государственные, которые перед нами поставлены, успешно выполняем. Хотим, чтобы об этих достижениях, о наших целях знали не только мы, но и наши соседи, наши жители и наши граждане России».

Несмотря на то что о визитной карточке Мурманска знали многие, далеко не у всех была возможность побывать внутри уникального атомохода. Масштаб судна произвёл на ребят неизгладимое впечатление. Самыми яркими локациями экскурсии, по традиции, стали ходовой мостик и центральный пост управления.

Андрей Навроцкий, участник экскурсии: «Экскурсия очень классная, потому что тут всё так красиво. Не то что в новых ледоколах. Здесь многих всяких штук, можно погрузиться в историю СССР».

В конце встречи ребятам вручили памятные подарки – первый в мире атомный ледокол в миниатюре, который можно собрать своими руками.