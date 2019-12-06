«Росатомфот» отмечает юбилей грандиозным концертом

Сегодня предприятию исполняется 60 лет. Концерт, посвященный торжественному событию, состоялся в Мурманской областной филармонии. Поздравить северян приехали знаменитые артисты.

60 лет назад, 5 октября 1959 года, на воду был спущен первый в мире атомный ледокол «Ленин», построенный на Адмиралтейском заводе. Этот день принято считать днём рождения атомного ледокольного флота. С приветственным словом и поздравлением от Президента Российской Федерации Владимира Путина выступил глава госкорпорации «Росатом»: «Реализация столь масштабного проекта стала возможна благодаря высочайшей компетенции и ответственному отношению специалистов в отраслях отечественной экономики - фундаментальной и прикладной науки, - отмечает Алексей Лихачев, глава госкорпорации «Росатом». - За прошедшее время атомный ледокольный флот внёс огромный клад в развитие Арктики, в создании условий для работы Северного морского пути».

На торжественной церемонии прозвучали слова благодарности людям, которые внесли свой вклад в развитие атомного ледокольного флота. Наградили медалями капитанов и боцманов.

«Мы не просто гордимся нашими ветеранами, мы не просто гордимся нашим красавцем-ледоколом «Ленин», который сегодня посещают толпы людей со всего мира, а мы гордимся тем, что сегодня атомный флот не только с гордостью смотрит назад, но и очень уверенно смотрит вперед», - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Атомный ледокол «Ленин», с которого все начиналось, теперь-музей. Он гордо стоит у причала морского вокзала в Мурманске и больше не выйдет в рейс. Но предприятие продолжает развиваться, причём уверенными темпами. И многие из тех, кто пришёл сегодня поздравить руководство и сотрудников «Атомфлота» уверены, 60 лет - только начало пути.

«Молодое, конечно, предприятие! – говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - А самое главное то, что у них очень большая перспектива: сейчас они строят новые ледоколы и после того, как они войдут в строй, эти они, конечно совершат очередной шаг, очень серьезный шаг, не только развития предприятия, но ещё и в направлении освоения Арктики и Северного морского пути».

«Безусловно, нас радует строительство нового ледокола, завершение строительства портофлота нашего в этом году, ну, и рост заработной платы, - рост выручки предприятия в 9,6 раза за последние десять лет», - сказал Мустафа Кашка, генеральный директор ФГУП «Атомфлот».

Со сцены областной филармонии собравшихся поздравили знаменитые артисты. Провёл торжество Валдис Пельш. Целый десант звёзд прибыл в заполярную столицу, чтобы подарит северянам свои лучшие песни.