Росавиация рекомендует россиянам воздержаться от поездок неслужебного характера в другие страны

Связано это с закрытием воздушного пространства для ряда стран из-за начала российской военной операции на Украине.

Тем путешественникам, которые не успели вылететь из-за границы, рекомендуется найти альтернативные способы возвращения в Россию. Ведомство предлагает использовать: коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелёта в страны, которые не ограничивали авиасообщение с Россией, среди них Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция, а также маршруты смешанного транспортного сообщения, например, прилететь в Латвию, Литву, Польшу или Финляндию, а затем добраться до России наземным транспортом, в том числе через Белоруссию.