«Росгеология» приступила к следующему этапу работ для уточнения внешней границы российского континентального шельфа в Арктике

В июле «Росгеология» выиграла один из двух тендеров на изучение недр арктического шельфа. Контракт, который получила компания, подразумевает комплексные геолого-геофизические работы с целью изучения геологического строения.

Начались бурения стратиграфической скважины. Об этом заявил глава холдинга Сергей Горьков в интервью РИА «Новости».

В июле «Росгеология» выиграла один из двух тендеров на изучение недр арктического шельфа. Контракт, который получила компания, подразумевает комплексные геолого-геофизические работы с целью изучения геологического строения.

Напомним, Россия в 2015 году направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров для присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна. Это может позволить прирастить потенциальные запасы углеводородов минимум на 5 миллиардов тонн условного топлива.