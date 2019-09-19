Росгвардейци провели тематический урок «Вместе против терроризма»

Тематический урок, в рамках всероссийской акции «Вместе против терроризма» провели сотрудники Росгвардии в одной из Мурманских школ. На необычном занятии побывала и наша съемочная группа.

Что такое терроризм, какие беды он принес человечеству, и как с ним бороться - таковы основные вопросы урока, который провели сотрудники Росгвардии в 28-й мурманской школе. Для ребят это занятие не первое, представители ведомства - давние друзья учебного заведения. Тема выбрана не случайно. Красной строкой в течение всего урока - один из самых страшных примеров бесчеловечности терроризма - трагедия в Беслане.

Наталья Горак, военнослужащая морского отряда Росгвардии: «Сейчас стартовала всероссийская акция «Вместе против терроризма». Войска нацгвардии активно включились в это патриотическое мероприятие. И сегодня, так как 28-я школа - подшефная для нашей части, мы проводим свое мероприятие в рамках всероссийской акции «Вместе против терроризма. Вы побывали на уроке «Терроризм - угроза современного мира».

Вторая часть занятия - военно-спортивные игры с элементами соревнований. Ребята перетягивали канат, прыгали в длину, бегали на скорость, демонстрировали умение носить военное обмундирование.

Наталья Горак, военнослужащая морского отряда Росгвардии: «Сейчас мы с вами находимся на спортивной площадке, где будут проходить военно-спортивные игры, под названием «Будущие защитники». Ребята будут соревноваться в силе, ловкости, умении преодолевать препятствия, в умении проходить испытания в военно-спортивной эстафете. В умении собирать-разбирать автомат, надевать костюмы РХБЗ - защиты».

У таких занятий очень важные и глубокие цели, которые не ограничиваются задачами просто донести информацию и вдоволь поиграть на свежем воздухе.

Наталья Горак, военнослужащая морского отряда Росгвардии: «Основная цель заключается в просвещении ребят о том, что такое терроризм, и как ему противостоять. И как действовать при угрозе теракта. И так как это дети, тут должны быть развлекательные конкурсные моменты, в ходе которых ребята проявляют себя, свою активность, физическую подготовку, получают навыки военной подготовки, которую сегодня наши офицеры воинской части продемонстрируют для ребят».

Ребята уже отлично знакомы со многими заданиями и научились выполнять их достаточно хорошо. Но чтобы интерес к военно-спортивной подготовке не угасал, каждый раз росгвардейцы придумывают для них что-то новое.