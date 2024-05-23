Росгвардейцы Мурманской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днём рождения и вручили памятные подарки

В этом году Нине Ткаченко исполнилось 92 года.

Множество положительных эмоций, красивых цветов и памятный адрес подарили мурманские росгвардейцы Нине Ткаченко.

Женщина – ветеран ведомства, а в детстве пережила блокажу Ленинграда. В далеком 1941 году ещё совсем юная Нина приехала погостить к родственникам в Ленинград и не смогла вернуться в родной Мурманск из-за военной блокады. Девочка прожила там до тех пор, пока в 1943 году ей не удалось выбраться из города и на перекладных добраться до родителей.

Нина Ткаченко немалую часть своей жизни посвятила вневедомственной охране, сотрудники которой до сих пор каждый год поздравляют её с Днём Победы и днём рождения.