День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.05.24 19:30
Росгвардейцы Мурманской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днём рождения и вручили памятные подарки
В этом году Нине Ткаченко исполнилось 92 года.
Множество положительных эмоций, красивых цветов и памятный адрес подарили мурманские росгвардейцы Нине Ткаченко.
Женщина – ветеран ведомства, а в детстве пережила блокажу Ленинграда. В далеком 1941 году ещё совсем юная Нина приехала погостить к родственникам в Ленинград и не смогла вернуться в родной Мурманск из-за военной блокады. Девочка прожила там до тех пор, пока в 1943 году ей не удалось выбраться из города и на перекладных добраться до родителей.
Нина Ткаченко немалую часть своей жизни посвятила вневедомственной охране, сотрудники которой до сих пор каждый год поздравляют её с Днём Победы и днём рождения.
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