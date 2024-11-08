Росгвардейцы Мурманской области приняли участие в траурном митинге, посвящённом памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

В церкви у городского кладбища посёлка Мурмаши состоялась панихида в память о погибших сотрудниках правоохранительных органов. А позже на Аллее Славы сотрудники и военнослужащие Росгвардии совместно с коллегами из регионального МВД приняли участие в траурном митинге.