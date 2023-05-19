Росгвардейцы Мурманской области приняли участие в учебных сборах по десантной подготовке спецназовцев Северо-Западного округа Росгвардии

В течение двух недель военнослужащие четырёх подразделений специального назначения Росгвардии из Мурманской, Архангельской и Ленинградской областей под руководством опытных инструкторов оттачивали профессиональное мастерство десантника.

Юрий, инструктор Северо-Западного округа Росгвардии, отмечает, что бойцы Росгвардии прошли наземную подготовку, после которой были допущены к воздушной тренировке, включающей: десантирование посадочным и штурмовым способами, десантирование из вертолёта с использованием альпинистского снаряжения и устройства скоростного спуска. Кроме того, отрабатывались одиночные и парные спуски с различных высот и на разные типы поверхностей, нарабатывался опыт взаимодействия с экипажем воздушного судна.

Свои навыки совершенствовали и пилоты. С учётом изменений погоды, им необходимо было точно вычислить траекторию движения, высоту, держать воздушное судно над точкой и произвести эвакуацию спецназовцев, подвешенных за канат, на дальность около 2 км и при скорости вертолёта до 100 км/ч.

В соответствии с курсом десантной подготовки войск национальной гвардии каждый из бойцов получил оценку, а восьми, показавшим наилучшие результаты, присвоили статус «выпускающий».