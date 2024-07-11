День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.07.24 19:30
Росгвардейцы Мурманской области приступили к летнему периоду подготовки
Для личного состава морских, инженерных, разведывательных подразделений, отрядов ОМОН «Медведь» и СОБР «Росомаха» запланировано несколько сотен мероприятий боевой подготовки. Они будут организованы с учётом опыта полученного во время специальной военной операции.
Военнослужащие освоят применение новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, а также методы и способы выполнения задач по предназначению.
В рамках нового периода подготовки под руководством опытных инструкторов росгвардейцы отработают приёмы оказания доврачебной помощи, самостоятельной и взаимной страховки, а также использования защитной экипировки и средств пожаротушения.
Завершится летняя подготовка комплексной проверкой.
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