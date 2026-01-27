Росгвардейцы Мурманской области провели чемпионат по служебному двоеборью, зимнему офицерскому троеборью и лыжным гонкам

Соревнования включали несколько дисциплин. Одной из них стала стрельба из пистолета Макарова. По условиям соревнований, восемью выстрелами нужно поразить четыре мишени с 25 метров.

Затем участники выполнили упражнение на спортивной мишени, где нужно было сделать зачётную серию из 10 выстрелов.

Финальным этапом стало плавание, где росгвардейцы состязались на 100-метровой дистанции.

По итогам соревнований в служебном двоеборье 1-е место завоевала команда СОБР «Медведь». В зимнем офицерском троеборье 1-е место заняли команда СОБР «Росомаха».