Росгвардейцы пригласили в гости юных северян

29 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны. В преддверие этого праздника мурманские Росгвардейсцы пригласили школьников к себе, чтобы рассказать им о своей службе.

С самого порога детей ждал сюрприз: на улице выставлены служебные автомобили и вездеход, а на первом этаже - выставка оружия и техники. Школьники были в восторге.

Например, у Натальи Шумиловой вся семья служащие: мама и бабушка работают в СИЗО, дядя - в колонии строго режима и даже тётя – сотрудник полиции. Школьница тоже мечтает работать в органах, поэтому стала кадетом.

«У кадета много обязанностей, - говорит Наталья Шумилова, кадет школы № 56 г.Мурманска. – Надо носишь погоны, хорошо учиться. Я горжусь своим званием, защищаю его и честь школы».

Вот и сотрудник Росгвардии Виктор Нижников привёл сына Максима на праздник. Решил познакомить его со своей работой и показать профессиональную экипировку.

«Здесь представлены специальные средства, находящиеся на вооружении отдела вневедомственной охраны, - рассказывает Виктор Нижников, старший инспектор отдела вневедомственной охраны по городу Мурманску. – Например, бронежилет, специальные палки, щит, защитный шлём, наручники».

Кроме выставок юным мурманчанам продемонстрировали фильм о службе в рядах Росгвардии, провели экскурсию в центре оперативного управления и в музее.

Такие встречи, не просто знакомят детей с работой росгвардейцев, но помогают некоторым из них определиться с профессией.

«В своё время я дочь приводил сюда. Она уже служит в органах внутренних дел, отучилась в университете МВД, - рассказал Андрей Дорохов, заместитель начальника отдела вневедомственной охраны по городу Мурманску. - Сейчас уже пять лет служит в ОВД».

День вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации отмечается ежегодно 29 октября с 1952 года. Это профессиональный праздник сотрудников структурных подразделений Росгвардии, охраняющих особо важные и режимные объекты, имущество физических и юридических лиц по договорам, а также участвующие в обеспечении охраны общественного порядка.