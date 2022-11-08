Росгвардейцы приняли участие в траурном митинге, посвященном памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

Участники траурного митинга почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга минутой молчания, после чего возложили венки и цветы к мемориалу.

Он состоялся на «Аллее памяти» городского кладбища. В событии приняли участие не только представители Росгвардии и МВД региона, но и ветераны правоохранительных органов, которые ежегодно в канун памятной даты вспоминают подвиги сослуживцев.

Участники траурного митинга почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга минутой молчания, после чего возложили венки и цветы к мемориалу.