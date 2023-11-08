Росгвардейцы приняли участие в траурном митинге, посвящённом памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга

В церкви у городского кладбища состоялась панихида в память о погибших сотрудниках правоохранительных органов.

Позже на Аллее Славы Росгвардейцы совместно с коллегами из регионального МВД, председателями ветеранских организаций области и родными погибших приняли участие в траурном митинге, выдержали минуту молчания, после чего возложили венки и цветы к мемориалу.