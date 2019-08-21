День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.19 19:30
Росгвардейцы провели мастер-класс по самбо для школьников
В Кольском районе росгвардейцы организовали мастер-класс по самбо для воспитанников спортивных школ.
Главным инструктором для ребят стал мастер спорта Российской Федерации по самбо старший сержант Олег Кесаев. Благодаря ему мальчишки открыли для себя секреты профессионального мастерства.
Чтобы не допустить травм во время борьбы, представитель Росгвардии провёл для подопечных разминку, а уж потом участники события перешли к самому интересному - демонстрации приёмов. Опытный спортсмен показал юным борцам, как выполнять самостраховку, захваты и броски, после чего ребята отработали их самостоятельно.
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