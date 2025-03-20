Росгвардейцы провели тактико-специальные занятия в Хибинах

Они отработали уникальные навыки арктической подготовки в условиях, максимально приближенных к боевым.

На протяжении недели сотрудники ОМОН «Медведь» совместно с коллегами из СОБР «Рысь» оттачивали навыки проведения спецопераций, ориентации на горной местности и методы выживания в условиях лавинной опасности.

Особое внимание уделялось тактике работы спецназовцев на снегоходах в составе мотоманёвренных групп, а также преодолению горной и заснеженной местности с использованием лыжного и альпинистского снаряжения.