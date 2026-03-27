Росгвардейцы торжественно отметили 10-летие войск национальной гвардии Российской Федерации

Для тех, кто стоит на страже порядка и безопасности Заполярья, этот юбилей стал символом несокрушимости традиций и верности долгу.

Перед началом торжественной части для гостей развернули интерактивную выставку. Современные образцы стрелкового оружия, специальная экипировка и средства защиты – всё то, чем ежедневно оснащены бойцы ОМОН, СОБР и вневедомственной охраны. Каждый экспонат – это часть сложной боевой работы, которую подразделения ведут в регионе.

Позывной «Тор», СОБР «Росомаха»: «Интересная служба, разнообразная, постоянно самосовершенствуешься, занимаешься подготовкой. По сути, работа как хобби, постоянно что-то интересное. Риски, адреналин, всё это затягивает».

Иван, сотрудник ОМОН «Медведь»: «В работе нравится всё, а в основном – подготовка - боевая, огневая».

Сегодня праздник всех, кто вносит вклад в охрану порядка и поддержания спокойствия на улицах города, на официальных мероприятиях, в аэропортах и на вокзалах. Будь то праздник или будний день горожане могут быть уверены в своей безопасности благодаря каждому, кто поставил задачу выше собственных нужд. Это бойцы ОМОН «Медведь», СОБР «Росомаха», морского отряда, авиационного отряда специального назначения, Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии и Центра лицензионно-разрешительной работы.

Слова признательности личному составу и ветеранам прозвучали из уст руководства ведомства. Отмечали на празднике не только боевой путь, но и тех, кто сегодня продолжает приумножать славу Росгвардии на передовой и в тылу.

Дмитрий Салихов, начальник Управления Росгвардии по Мурманской области: «Ваши заслуги навсегда останутся в памяти поколений».

10 лет - за этой цифрой стоят тысячи спасённых жизней, сотни километров северных рубежей и надёжный покой северян. Каждый, кто верен присяге, знает: пока он и его товарищи в строю, Заполярье под защитой!