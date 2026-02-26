День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.26 19:30
Росгвардейцы вместе с детьми сдавали нормативы ГТО
Для бойцов, которые каждый день несут службу по охране правопорядка, поддержание формы – работа привычная. Но сегодня они сдавали нормативы не в одиночку, а вместе со своими детьми.
В программе были: бег на короткие и длинные дистанции, силовые упражнения - подтягивания, отжимания, а также прыжки в длину.
Этот спортивный праздник организаторы назвали не просто проверкой физической подготовки. Для Росгвардии, которая в этом году отметит 10 лет со дня образования, такие встречи – возможность показать, что сила духа воспитывается в семье с детства.
