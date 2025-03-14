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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.25 19:30

Росгвардейцы вручили юбилейную медаль к 80-летию Победы мурманчанке - жительнице блокадного Ленинграда

С юбилейным праздником её лично поздравил начальник управления силового ведомства.

Нина Карловна ещё в 9-летнем возрасте попала в Ленинград. Когда она гостила у родственников, город окружили. Только осенью 1943 года ей удалось на перекладных с незнакомцами вернуться в Мурманск к родителям.

До выхода на пенсию она трудилась в неведомственной охране, сейчас она почётный ветеран Росгвардии.

Дмитрий Салихов, начальник Управления Росгвардии по Мурманской области: «Я выполняю распоряжение нашего Верховного главнокомандующего. Хочу вручить вам юбилейную медаль 80-лет Победы».

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