Росгвардия перед началом учебного года провела учения в одной из школ Мурманска

На территории школы номер 41 в Ленинском районе Мурманска специалисты Росгвардии организовали антитеррористические учения по отработке внештатных ситуаций, которые могут возникнуть, когда ребята вернуться с каникул и сядут за парты.

Мероприятие было посвящено отработке тревожного сигнала.

На территории школы номер 41 в Ленинском районе Мурманска специалисты Росгвардии организовали антитеррористические учения по отработке внештатных ситуаций, которые могут возникнуть, когда ребята вернуться с каникул и сядут за парты.

Антон Яроцкий, заместитель начальника отдела ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области» подполковник полиции: «Обеспечение безопасности объектов образования – это одна из важных задач федеральных войск Национальной гвардии Российской Федерации. В настоящее время подразделениями вневедомственной охраны Мурманской области осуществляется надзор за 646 объектами образования, расположенными в регионе: это детские сады, школы, колледжи, центры дополнительного образования детей».

Такие учения для росгвардейцев не в новинку, ведь они проводятся ежегодно для того, чтобы работники и сотрудники вневедомственной охраны понимали, каким образом реагировать и были готовыми к отражению нападения.

Обычно, с момента поступления сигнала до приезда наряда проходят считанные минуты.

Антон Яроцкий, заместитель начальника отдела ФГКУ «УВО ВНГ России по Мурманской области» подполковник полиции: «Сотрудники Росгравдии принимают участие в совместных учебных тренировках с работниками образовательных организаций по использованию технических средств охраны для проверки действий сотрудников и работников при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Мурманск - спокойный город, отмечают представители силового ведомства, однако и у нас случается ЧП, например, недавно на территорию одного из детских садов проник нетрезвый мужчина, он нецензурно выражался и не хотел уходить.

Анатолий Москвичев, директор МБОУ города Мурманск «СОШ №41»: «К сожалению, внештатные ситуации периодически возникают. Тогда сотрудники Росгвардии первыми спешат на помощь, всё очень чётко. Слаженно работают и мы за это им очень благодарны».

Тренировки продолжат проводить на территории учебных учреждений Мурманска и Мурманской области до начала учебного года.