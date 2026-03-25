Росгвардия по городу Мурманск провела День открытых дверей

В Управлении Росгвардии по городу Мурманск на Дне открытых дверей молодёжь получила уникальную возможность не только увидеть, но и прикоснуться к тому, что обычно скрыто от глаз гражданских.

Тяжёлая броня и надёжная защита. Первое, что примеряют на себя студенты в гостях у Росгвардии – боевая экипировка. Каски и бронежилеты весят немало, но именно они – залог жизни бойца.

Никита Шибаев, студент Мурманского филиала Уральского регионального колледжа: «Может быть, вступлю в Росгвардию».

Не менее полезная вещь – водолазный костюм.

Тимофей Ротарь, студент Мурманского кооперативного техникума: «Понравилось здесь очень. Я только зашёл, а уже водолаз!».

Средства активной обороны: дубинка, электрошокер, пистолет Макарова, автомат Калашникова – всё это присущие защитникам правопорядка вещи. А вот автомат АДС встретишь нечасто, он позволяет вести огонь и на суше, и под водой.

Евгений Крамской, заместитель командира батальона полиции ОВО по городу Мурманску: «Он стреляет на глубине до 40 метров».

Для Мурманска - города-порта технические средства имеют особое значение. Здесь только самые ходовые вещи, которые росгвардейцы используют на постоянной основе. Всё показывать, конечно, нельзя.

День открытых дверей для студентов росгвардейцы устроили в преддверии десятой годовщины со дня создания войск национальной гвардии Российской Федерации.

Марина Прозорова, старший инспектор организационно-аналитической группы ОВО по городу Мурманску: «У нас есть возможность показывать ребятам и боевые приёмы».

Главный восторг у гостей вызвал многофункциональный «Урал» - мобильный командный центр на колесах. Внутри – мониторы с изображением сверхвысокой чёткости 4К, позволяющие разглядеть мельчайшие детали на дальних подступах. Несколько движений и на экране идеальное изображение Абрам-Мыса на западном берегу Кольского залива. За автономность автомобиля-вездехода отвечает мощный дизель-генератор. Такая техника способна работать в условиях Крайнего Севера без внешнего питания и преодолевать любую местность. Автомобилем, к слову, пользуются часто, например, когда в ДОК заходит ледокол.

Юрий Бухнаев, оператор мобильного комплекса ОВО по городу Мурманску: «Комплекс позволяет полностью контролировать и подходы, и отступы от поста. В комплекте ещё есть и инфракрасная камера, он поддерживает связь и с ОМОНом, и между собой».

Кроме того, машина оборудована спальными местами, удобствами и микроволновой печью. Для студентов это не просто экскурсия, а наглядный урок патриотизма и знакомство с одной из ключевых профессий по защите правопорядка в Заполярье.

 

