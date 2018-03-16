Росляковцы будут голосовать за свой дизайн-проект сквера на Молодёжной улице

Заветный день рейтингового голосования по приоритетному проекту «Комфортная городская среда» уже не за горами. 18 марта мурманчанам предстоит поучаствовать в голосовании, которое определит, какому же дизайн-проекту суждено реализоваться в городе первым. Среди претендентов есть и проект по скверу на улице Молодёжной в районе Росляково.

Несмотря на то, что бывший военный посёлок Росляково уже три года как стал частью Мурманска и работа по улучшению его облика ведётся городскими властями беспрерывно, полноценных объектов инфраструктуры жителям по-прежнему не хватает. В бывшем посёлке мечтают о парках, скверах и прогулочных зонах. На предварительном голосовании многие росляковцы выразили свои пожелания о создании на улице Молодёжной сквера.

- В таком парке я бы хотела видеть больше мест для игр и побольше клумб с цветами. Потому что цветы - это жизнь, это красиво и ярко.

- Было бы очень хорошо, если бы здесь появились фонтаны, было больше места для прогулок.

Сейчас на месте, где может появиться парк, пустырь, поросший кустарниками. К работе над реализацией проекта «Формирование комфортной городской среды» подключили и местных школьников, которые тоже высказали свои идеи:

- Я бы хотел, чтобы около горки был фонтан

- А я хочу, чтобы там были тренажёры и горки.

- Хочу, чтобы была очень красивая горка!

Чтобы ребята могли выразить свои задумки по будущей зоне отдыха, их попросили написать сочинение, сделать тематические поделки и создать макеты.