Росляковцы в ожидании открытия интеллект-центра

Библиотека в Росляково была открыта в 1973 году. А этим летом здесь завершился капитальный ремонт. Выровняли стены и полы, расширили дверные проёмы и заменили старые окна на стеклопакеты. Сейчас специалисты собирают мебель.

«Сейчас планов у сотрудников библиотеки громадьё, - говорит Сергей Веллер, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Надеюсь, всё будет реализовано. Программа перевода библиотек в формат интеллект-центра, которая реализуется в Мурманске, реализуется уже много лет. Хорошо, что в Росляково тоже появился такой замечательный и современный интеллект-цент».

Книжный фонд, который сейчас будут расставлять по стеллажам сотрудники книжного хранилища, насчитывает более 19000 экземпляров. Основной целью сотрудники интеллект-центра в Росляково ставят возрождение традиции семейного чтения.

«С нетерпением ждут открытия этого интеллект-центра наши воспитанники и родители юных северян, - говорит Ирина Матвеева, заведующая детским садом № 46 г.Мурманска, - потому что это замечательный вид семейного отдыха. Такая форма работы будет интересна и нашим малышам, и их мамам, потому что здесь откроется зал и для взрослых, и для детей».

В интеллект-центре мурманчане смогут не только читать привычные книги, но и пользоваться интернетом, получат доступ к электронным каталогам. Также в читальном зале планируют проводить творческие встречи и мероприятия.