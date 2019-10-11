Росляково отметит своё 123-летие

В эту субботу Росляково отметит свое 123-летие. Праздничная программа начнется в 13 часов и завершится поздним вечером праздничным салютом.

Первыми у ДК Судоремонтник начнут работу торговые точки и детские аттракционы, часом позже к ним подключатся творческие площадки, и часом позже стартует конкурсно-игровая программа для детей «Жить здорово - в нашем городе». В 18.00 - концерт «Росляково, в котором мы живем и мечтаем!», по окончании которого, в 20.00 - салют.

Ирина Матвеева - депутат совета депутатов города Мурманска: «Уважаемые горожане, приглашаем вас, завтра, 12 октября в 13.00 на праздничную программу, посвященную дню рождения Росляково. Начало мероприятий в 13.00 и в 20.00 вас ждет фейерверк. С праздником вас, дорогие, желаем вам положительных эмоций, и радостно с пользой дела провести время с детьми и со своей семьей».