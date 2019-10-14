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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.19 19:30

Росляково, с днём рождения!

Район Росляково отметил 123 года со дня даты своего основания. Со сцены ДК Судоремонтник звучали самые теплые поздравления. Праздничную программу и, конечно же, фейерверк смогла увидеть и наша съемочная группа.

Жители Росляково отпраздновали 123-ю годовщину со дня основания. Самый молодой микрорайон Мурманска еще недавно был поселком, входящим в состав ЗАТО Североморск, положение изменилось в 2015 году, после распоряжения Дмитрия Медведева. Так Росляково стал частью областного центра. Праздничные гуляния в бывшем военном поселке традиционно состоялись на центральной площади, расположенной возле Дворца культуры «Судоремонтник». Но добрые пожелания родному району звучали не только со сцены.

«Когда нас передавали городу Мурманску, мы думали что будем на окраине, никому будем не нужны, но оказалось наоборот - мы у Североморска были на окраине. У нас прекрасный стадион, детская площадка. Еще бы на Зеленой построили детскую площадку и прелесть была бы».

«Мы любим наш послелок, он преобразился, в нем красиво, чисто, весело и мы вот пришли поздравить посёлок с такой датой».

В большую развлекательную программу вошли выступления артистов, веселые конкурсы и игры. Под знакомые мелодии танцевали взрослые и малыши. Глава города Мурманска Андрей Сысоев поздравил с днем рождения всех жителей Росляково.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Мурманск столица Арктики, а Росляково - ворота в Мурманск. Это замечательный микрорайон. Здесь живут трудолюбивые, высокопрофессиональные, умные, высокообразованные люди, которые очень любят свой поселок».

В завершении концерта, небо над Росляково осветили яркие огни праздничного салюта, во время которого, наверняка, каждый загадал развития и процветания любимому микрорайону.

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