«Росомаха» и «Медведь» боролись с террористами на атомном ледоколе

Это не сценарий супергеройского боевика, а учения СОБРа и ОМОНа в Мурманске.

Бойцы территориального Управления Росгвардии отработали действия по предупреждению и пресечению преступлений на важном государственном объекте.

Подъём по тревоге, поиск, инженерная разведка района, совместная работа нескольких функциональных и штурмовых групп - это лишь часть задач, с которыми столкнулись участники тренировки. Одним из элементов учений стало тактико-боевое мероприятие на ледоколе.