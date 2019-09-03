День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.19 19:30
«Росомаха» и «Медведь» боролись с террористами на атомном ледоколе
Это не сценарий супергеройского боевика, а учения СОБРа и ОМОНа в Мурманске.
Бойцы территориального Управления Росгвардии отработали действия по предупреждению и пресечению преступлений на важном государственном объекте.
Подъём по тревоге, поиск, инженерная разведка района, совместная работа нескольких функциональных и штурмовых групп - это лишь часть задач, с которыми столкнулись участники тренировки. Одним из элементов учений стало тактико-боевое мероприятие на ледоколе.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
02.09.19 13:12
Сам "Гандвиг", как название лагеря, обязан Мурманскому Горкому Комсомола и его детищу - ЮМШ... Это было круче, чем технопарки «Кванториумы» и БЕСПЛАТНО!!!
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Zviygincew
02.09.19 09:13
Что-то не хотят "На Севере - жить!", или девять месяцев ещё не прошли с момента прихода к нам ЧАВа.
Комментарий к новости:Естественная убыль населения в Мурманской области составила 1077 человек
михаил
01.09.19 15:15
Надо прислушаться к самому себе,прийти на выборы и сделать выбор https://vk.com/zub_murmansk?z=video329332595_456239019% 2F4b6a4f870065b9684c %2Fpl_wall_-184210429
Комментарий к новости:Андрей Чибис подал «сигнал SOS» в «ВКонтакте»
-Скоро в эфире23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)03:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики снижают цены на бензин, а на АЗС упорно их держат-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 28 копеек, евро - на 3 копейки-PRO ЭнергетикуВ плюс: выработка электроэнергии на Кольской АЭС в августе выросла на 49,2 млн кВт•ч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 сентября-PRO Нефть и газНефтеналивной танкер «Совкомфлота» первым в мире преодолел Севморпуть, используя СПГ-топливо-PRO ЗаконыВопрос «полярок» для молодёжи будет решаться на федеральном уровне
-Нам интересно Ваше мнение15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 322 человека