Росомаха «красовалась» перед камерой три раза

Автор сообщества «Мурманский берег» Антон Чайко поделился кадрами с росомахой, на которых осторожное животное запечатлела установленная на одной из тропинок фотоловушка.

«И не медведь, и не барсук, а единственный представитель своего рода gulo, семейства куньих. Этот зверь отметился перед камерой три раза, два из которых наиболее удачны», - прокомментировал автор ролика.

Он отмечает, что хищное животное так надолго в одном месте может задержаться из-за падали. На Мурманском побережье это может быть туша наземного или водного морского млекопитающего - оленя, тюленя или кита.