«Росомаха» появилась в акватории Кольского залива

Состоялись учения водолазов областной Росгвардии.

Перед погружением сотрудники СОБРа «Росомаха» прошли необходимый медицинский осмотр, инструктаж по технике безопасности, а также проверили целостность снаряжения.

Спецназовцы отработали навыки движения в воде и поиск предметов на грунте, отдельное внимание было уделено действиям в условиях ограниченной видимости, а также в различных внештатных ситуациях.

Занятия по водолазной подготовке ведутся в течение всего года, чтобы в любой момент боец СОБРа смог выполнить поставленную задачу, к тому же тренировки и учения позволяют повысить уровень профессиональной подготовки.

Помимо погружений на открытой воде, сотрудники регулярно посещают бассейн и проводят спуски в барокамере.

Завершились практические занятия водолазов условно-боевым заданием. Росгвардейцы скрытно подошли к береговой линии, после чего осуществили захват укрепления условного противника, обеспечив дальнейшую беспрепятственную высадку основного десанта.