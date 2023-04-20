Роспотребнадзор допускает подъём заболеваемости подвариантом COVID-19 «арктур» уже в мае

«Арктур» умеет обходить ранее сформированный иммунитет. Об этом сообщила журналистам руководитель ведомства Анна Попова в ходе рабочей поездки в Саратов, сообщает ТАСС.

По её словам, в настоящее время в России подтверждено четыре случая заражения новым штаммом. «Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус контагиозен (то есть заразен)», - добавила Попова.

В настоящее время «арктур», представляющий собой новую мутацию «омикрона», наиболее распространен в Индии, где почти 90% всех заболевших COVID-19 инфицированы им, отметила глава Роспотребнадзора.

Система здравоохранения страны готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам, сказала Попова. По её словам, течение заболевания проходит в виде ОРВИ.