День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.04.23 19:30
Роспотребнадзор допускает подъём заболеваемости подвариантом COVID-19 «арктур» уже в мае
«Арктур» умеет обходить ранее сформированный иммунитет. Об этом сообщила журналистам руководитель ведомства Анна Попова в ходе рабочей поездки в Саратов, сообщает ТАСС.
По её словам, в настоящее время в России подтверждено четыре случая заражения новым штаммом. «Распространение, безусловно, будет в связи с тем, что вирус контагиозен (то есть заразен)», - добавила Попова.
В настоящее время «арктур», представляющий собой новую мутацию «омикрона», наиболее распространен в Индии, где почти 90% всех заболевших COVID-19 инфицированы им, отметила глава Роспотребнадзора.
Система здравоохранения страны готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам, сказала Попова. По её словам, течение заболевания проходит в виде ОРВИ.
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