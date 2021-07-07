263 случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+132), в Кандалакшском районе (+25), в Североморске (+19), в Оленегорске (+18), а в Ловозерском районе (+18).

Роспотребнадзор отменил двукратное тестирование россиян на COVID-19 по возвращении в страну. Кто не болел коронавирусом или не сделал прививку, должны сдать один тест в течение трёх дней после прибытия домой. При этом привитым или переболевшим он не потребуется. До получения результатов необходимо соблюдать режим изоляции.