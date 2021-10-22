228 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 9 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+66), Североморске (+39) и Мончегорске (+28).

Роспотребнадзор по Мурманской области ужесточил требования к обязательной вакцинации работников нескольких отраслей. Руководителям компаний и ведомств необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80%. Непривитые, имеющие противопоказания, и прочие работники могут составлять не более 20%.

Полный список исключений содержится в разъяснениях ведомства.

По эпидемиологическим показаниям обязательная вакцинация в регионе распространяется на работников сферы торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания; государственных и муниципальных служащих; членов экипажей рыбопромыслового флота, работников рыбоперерабатывающих предприятий и холодильных терминалов, контактирующих с рыбопродукцией; проживающих в стационарах социальных организаций; сотрудников правоохранительных органов и контрольных органов пунктов пропуска через госграницу.

В Мурманской области привились от ковида 253952 человека. Это почти 55% от запланированного объёма. Такой охват не может обеспечить стабилизацию эпидситуации, отметили в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.