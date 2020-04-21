Роспотребнадзор призвал магазины и супермаркеты запретить покупателям самим взвешивать продукты

Ведомства рекомендует продавать их сразу в упаковке, а так же исключить отпуск товара и приём денег одним и тем же сотрудником магазина.

В числе других общих рекомендаций для предприятий торговли: обязательное использование сотрудниками масок и перчаток, контроль температуры работников, мытьё рук с антисептиками, наличие пятидневного запаса моющих средств и средств защиты, частая уборка помещений и санузлов, запрет питания на рабочих местах.