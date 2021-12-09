150 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+68), Кандалакшском районе (+23) и Оленегорске (+10).

Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также Роспотребнадзор установил, что лица, имевшие контакты с больными ковидом, должны сдавать ПЦР-тест только при наличии симптомов. Ведомство уточнило, что выписка лица, контактировавшего с больным, у которого не появились симптомы в течение периода изоляции, осуществляется без ПЦР-теста.