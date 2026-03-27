Росприроднадзор подал в Арбитражный суд Мурманской области иск к Мурманской ТЭЦ, а энергетики не согласны
Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Мурманской области иск к Мурманской ТЭЦ за загрязнение Кольского залива в районе Прибрежки нефтепродуктами в сентябре прошлого года.
Тогда администрация города ввела режим повышенной готовности из-за угрозы ЧС, а Росприроднадзор начал проверку.
Теперь ведомство требует возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Сумма иска составила более 88 тысяч рублей, сообщает «РБК» Мурманск.
Руководство ТЭЦ не согласно с доводами ведомства и намерено отстаивать свою позицию в суде.
Как уверяют ресурсники, отсутствие разливов нефтепродуктов на объектах Южной котельной и прилегающих территориях было подтверждено при проверке межведомственной комиссии 9 сентября прошлого года.
