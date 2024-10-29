Росреестр презентовал обновленные сервисы своего портала

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Дело в том, что услуги предоставляются в электронном виде. Нет необходимости выходить из дома, из офиса, посещать МФЦ. И плюс: срок оказания услуг, предоставленных в электронном виде, если мы говорим про государственную регистрацию, он значительно сокращен и в зависимости от сделок составляет от одного до трёх рабочих дней. А предоставление информации – это буквально секунда».

Члены Общественного совета при Управлении Росреестра по Мурманской области презентовали обновленные сервисы своего портала, которые упростят ведение бизнеса в нашем регионе.

Недвижимость, так или иначе, является основой любого бизнеса. Большому холдингу или индивидуальному предпринимателю приходится сталкиваться с вопросом земельно-имущественных отношений, который является одним из наиболее сложных. Обновления в системе Росреестра призваны сократить время получения необходимых услуг, сведений и подачу документов.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «Дело в том, что услуги предоставляются в электронном виде. Нет необходимости выходить из дома, из офиса, посещать МФЦ. И плюс: срок оказания услуг, предоставленных в электронном виде, если мы говорим про государственную регистрацию, он значительно сокращен и в зависимости от сделок составляет от одного до трёх рабочих дней. А предоставление информации – это буквально секунда».

Под эгидой «Открытого диалога» представителям предпринимательского сообщества, торгово-промышленной палаты Мурманской области и бизнес-омбудсмену также рассказали о сценариях использования платформы Национальной системы пространственных данных.

Марта Говор, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области: «Понимать, как работает эта система, как её можно донастроить, как общаться, это максимально важно. Поэтому мы сегодня, я и представители бизнес-объединений, мы такие небольшие медиаторы, которые потом в дальнейшем смогут эту информацию ретранслировать для того, чтобы предприниматели уже или через нас, или напрямую смогли обратиться и решить свои вопросы и проблемы, которые у них есть».

Значение Росреестра сложно переоценить для бизнеса. Обновление его сервиса позволит улучшить условия инвестиционной привлекательности нашего региона.