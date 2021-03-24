Росрыболовство реконструирует рыбные терминалы Мурманского морского порта

Росрыболовство готовит проект масштабной реконструкции рыбных терминалов Мурманского морского порта.

В ходе рабочей встречи губернатор Мурманской области Андрей Чибис обсудил с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Петром Савчуком создание нового терминала, способного принимать суда любого класса.

Такие проекты, связанные с развитием инфраструктуры рыбного порта, привлекут дополнительные инвестиции в экономику области, считают эксперты.

Петр Савчук, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству: «Идеология простая. Мы видим, что по СМП лихтеровоз не может отгружаться, поэтому первый этап посвящён именно этому. Потребуется 4 млрд вместе с оборудованием».