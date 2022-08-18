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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.08.22 19:30

Россгвардия провела акцию поднятия флага Российской Федерации в преддверии Дня Государственного флага

В этот раз акцию «Каникулы в Россгвардии» представители ведомства решили посвятить предстоящему Дню Государственного флага России, который отмечают 22 августа. Гостями встречи стали студенты Мурманского филиала Уральского регионального колледжа.

Мероприятие состоялось заранее, сам праздник будет отмечаться 22 августа.

В этот раз акцию «Каникулы в Россгвардии» представители ведомства решили посвятить предстоящему Дню Государственного флага России, который отмечают 22 августа.  Гостями встречи стали студенты Мурманского филиала Уральского регионального колледжа.

Сергей Филиппов, заместитель начальника управления Россгвардии по Мурманской области: «Флаг Российской Федерации – это один из основных символов нашего государства, потому что объединяет весь наш многонациональный народ, за который мы, наши предки проливали кровь, защищали независимость нашего Отечества. Проведение таких акций для нас очень важно».

Студентам рассказали об истории и символике флага и организовали небольшие состязания, во время которых можно было проявить свои спортивно-физические качества.

Дмитрий Михаилов, студент Мурманского филиала Уральского регионального колледжа: «Я считаю, что каждый должен знать про наш флаг всё, так как мы живём в Российской Федерации и должны знать об этом».

Маргарита Шакина, студентка Мурманского филиала Уральского регионального колледжа: «Впервые одевала бронежилет на время. Он очень тяжелый».

По словам сотрудников Россгвардии, такие акции позволяют молодёжи с раннего возраста приобщаться к истории и традициям государства, а также, больше понимать, что значит быть патриотами.

Всероссийская ведомственная акция «Каникулы в Россгвардии» продолжится до конца лета.

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