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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.04.21 19:30

России удаётся справляться с коронавирусными сложностями успешнее других стран

42 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 2 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.  Больше всего заболевших в Мурманске (+25), Североморске (+7) и Кандалакшском районе (+2).

Пандемия, судя по статистике, пока что идёт на спад. Это отмечают и на федеральном уровне. Например, во время расширенного заседания коллегии Министерства здравоохранения Михаил Мишустин заявил, что России удаётся справляться с коронавирусными сложностями успешнее других стран. По оценке главы правительства, такой результат достигнут «во многом благодаря высокому профессионализму, мужеству, преданности своему делу» специалистов.

Премьер так же отметил «заслуги отечественных учёных, которые за короткое время проделали огромную работу и создали три вакцины против коронавируса». На его взгляд, «во многом благодаря новым разработкам в медицине ситуация с распространением covid-19 постепенно стабилизируется».

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