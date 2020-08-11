Россия - первая в мире страна, зарегистрировавшая вакцину от коронавируса

Об этом сегодня объявил Президент РФ Владимир Путин.

По данным Минздрава, новый препарат показал высокую эффективность и безопасность. Президент уточнил, что вакцинация будет добровольной и начнётся с первого января 2021 года.

Вакцина разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Препарат был испытан на двух группах добровольцев. Вакцина не содержит компонентов вируса CoViD-19. Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет у людей - до двух лет.