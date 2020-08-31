Россия и Индия выиграли золотые медали в первой шахматной онлайн- олимпиаде

Сборная России стала победителем первой в истории онлайн-олимпиады, проводимой Международной шахматной федерацией.

За российскую команду выступала бывшая мурманчанка Валентина Гунина. В финале турнира россияне по сумме двух матчей обыграли сборную Индии. Но команда подала апелляцию, по их мнению, проигрыши были вызваны разрывами Интернет-соединения.

Апелляцию приняли, первое место было решено разделить между финалистами. Таким образом, победителями онлайн-олимпиады ФИДЕ были признаны обе команды – Россия и Индия.