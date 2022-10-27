Россия и Норвегия согласовали условия промысла на 2023 год

Об этом шла речь на 52-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, которая проходила в режиме видеоконференции, сообщает агентство «Медиапалуба».

Об этом шла речь на 52-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству, которая проходила в режиме видеоконференции, сообщает агентство «Медиапалуба».

В ходе сессии стороны обсудили меры по регулированию совместных запасов биоресурсов и утвердили общий допустимый улов трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2023 год, а также величины национальных квот.

Напомним, на 51-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству стороны согласились, что правило управления запасом трески будет действовать ещё 5 лет.

Россия и Норвегия установили, что в будущем году можно будет выловить 567 тысяч тонн северо-восточной арктической трески. Квота добычи для наших рыбаков чуть меньше половины от этого объёма.