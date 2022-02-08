Россия и Норвегия в этом году возобновят промысел мойвы

В Баренцевом море народную рыбу не ловили уже три сезона.

Общий допустимый улов баренцевоморской мойвы распределяется в следующей пропорции: 40% — России и 60% — Норвегии.

Нашим рыбакам на этот год выделили 28 тысяч тонн, соседям, соответственно, 42 тысячи тонн. Промысел начнётся в ближайшее время, когда мойва мигрирует к берегу, то есть в феврале-марте.

Самые активные месяцы промысла, с точки зрения науки, придутся на март-апрель. Об этом сообщил гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк в интервью агентству «Fishnews».

По словам рыбопромышленника, на рынке в это время была либо фарерская, либо исландская мойва по высокой цене. Эксперт рискнул предположить, что мурманская народная рыба будет стоить в районе 100 рублей за один килограмм.