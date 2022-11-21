Россия к 2030 году может столкнуться с дефицитом ледоколов

По словам Димитрия Анатольевича, дефицит может возникнуть только в случае, если не удастся воплотить планы по строительству новых атомоходов. Впрочем, сейчас идёт реализация таких проектов, подчеркнул в своем выступлении Медведев.

Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике, сообщает издание «Медиапалуба».

По словам Димитрия Анатольевича, дефицит может возникнуть только в случае, если не удастся воплотить планы по строительству новых атомоходов. Впрочем, сейчас идёт реализация таких проектов, подчеркнул в своем выступлении Медведев.

Половина группировки под управлением корпорации «Росатом» — это суда, построенные ещё по прежним технологиям, и срок их службы неоднократно продлевался, но к 2026-2027 году эти ледоколы свой ресурс выработают, отметил замглавы Совета Безопасности.

Дмитрий Медведев, замглавы Совбеза РФ: «Вопрос использования СМП политизирован, там сталкивается много интересов. Поэтому дефицит ледокольного флота недопустим. Для предотвращения ситуации идёт строительство ледоколов в Санкт Петербурге и Приморском крае. До конца года планируется заключить контракт на строительство ещё двух судов такого класса».