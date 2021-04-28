21 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+15), Североморске (+2) и Кольском районе (+2).

Россия пережила острую фазу пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщают «Известия».

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в стране может быть сформирован в сентябре. Вместе с тем она указала на то, что ситуация в регионах разнится. По словам Голиковой, всё будет зависеть также от темпов вакцинации.

За день до этого она отметила, что первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты почти 12 млн россиян, а обе дозы препарата уже получили 7,5 млн человек. Ранее, 23 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что ситуация с COVID-19 в стране достаточно стабильная. По её словам, в целом страна вышла на определенное плато.