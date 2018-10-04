Россия подписала Соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана

Подписи под документом поставили представители России, США, Канады, Королевства Дании за Фарерские острова и Гренландию, Канады, Королевства Норвегия, Исландии, Японии, Китая, Республики Кореи и Евросоюза.

Текст Соглашения вызвал много споров. Российская сторона уверенно отстояла свои позиции. Главная из них - закрепление особой роли прибрежных государств в Арктике. Утверждён российский вариант механизма коллективного принятия решений. Учтена в документе и позиция нашей страны по определению района действия документа, предложения по вступлению в силу и выходу из Соглашения, в том числе прекращения его действия.

Важно отметить, что все страны-участницы признали невозможность заключения арктического договора без участия России.