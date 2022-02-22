Россия признала Донецкую и Луганскую республики

Советующие указы подписал глава государства. Но как внешняя политика скажется на Мурманской области, как местные политики отреагировали на такое решение.

Первое, о чем наверняка подумали большинство жителей нашей страны, услышав новость о том, что Путин обратится к нам - это война. В том или ином виде, связанная с Украиной, ДНР и ЛНР. Президент долго говорил об истории, упомянул Ленина и декоммунизацию незалежной, пожурил власти соседней страны, развязавшей конфликт и подвёл короткий итог.

До этого было заседание Совета Безопасности с яркими выступлениями некоторых участников. Его, конечно, при наличии свободного времени нужно слушать полностью или поискать «животрепещущие» моменты в интернете. Но подписание документа о признании Донецкой и Луганской республик не заставило себя ждать. А фондовые индексы российских компаний в этот момент «сходили с ума», подрос и курс доллара с евро. Что не удивительно.

Что будет дальше, сказать сложно. Мнений, точек зрения много, как говорят, поживём, увидим. Вы скажите, где Украина, а, где Мурманск? И будете частью правы, но поднятая волна обязательно докатиться в том или ином виде и до нас.

В Заполярье готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР, за приём и размещении ответственен Юрий Сердечкин. Слова заместителя губернатора приводит газета «Мурманский Вестник»: «На данный момент даты прибытия жителей из ДНР и ЛНР нет, но мы к этому готовы».

Глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте» решение Президента поддержал. Коротко, но ясно обозначив позицию: «Мы никогда не оставляли в беде братские народы и своих людей, не стояли в стороне, когда есть угроза для жизней. И сейчас не станем».

Готовность помогать беженцам, если такие всё-таки решат добраться до Севера, выразил и митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Он благословил солдат, которые будут нести миротворческую миссию: «Да приумножит Господь мудрость наших властей для принятия взвешенных решений и да укрепит дух нашего славного христолюбивого воинства при выполнении им своего долга».