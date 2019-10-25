Россия установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых и стелс-целей

Третий в российской Арктике радар «Резонанс-Н» заступит на боевое дежурство в ноябре 2019 года. Станция уже включена, настроена и готова к боевому применению, в настоящее время работает межведомственная комиссия по приёмке и передаче её в состав ПВО Северного флота.

К сегодняшнему дню российские военные получили четыре станции «Резонанс-Н», пятая находится в стадии завершения изготовления. Две станции уже выполняют задачи боевого дежурства. Метровый диапазон волн позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, и гиперзвуковые цели.