День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.10.19 19:30
Россия установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых и стелс-целей
Третий в российской Арктике радар «Резонанс-Н» заступит на боевое дежурство в ноябре 2019 года. Станция уже включена, настроена и готова к боевому применению, в настоящее время работает межведомственная комиссия по приёмке и передаче её в состав ПВО Северного флота.
К сегодняшнему дню российские военные получили четыре станции «Резонанс-Н», пятая находится в стадии завершения изготовления. Две станции уже выполняют задачи боевого дежурства. Метровый диапазон волн позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, и гиперзвуковые цели.
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