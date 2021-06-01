Россия восстанавливает в Арктике военную инфраструктуру, чтобы обеспечить обороноспособность страны в арктическом направлении

Об этом заявил в интервью РИА «Новости» посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Николай Корчунов.

В начале мая официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что на июньском саммите альянса планируется обсудить наращивание Россией военных возможностей в Арктике. Она отметила, что Россия расширяет свой военный потенциал в Арктике «сильнее, чем когда-либо» со времён «холодной войны».

«Предпринимаемые Россией меры по восстановлению в Арктике военной инфраструктуры, которая была практически полностью утрачена в 1990-е годы, обусловлены необходимостью обеспечить обороноспособность нашей страны на арктическом направлении», – заявил Николай Корчунов.