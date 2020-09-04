Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Мальдивами

Об этом сообщает «Интерфакс».

В этих государствах сейчас благоприятная эпидемическая обстановка, что удовлетворяет критериям федерального оперативного штаба. Договорённость на въезд со странами будет строиться по принципу взаимности.

Планируется, что самолёты с российскими туристами будут летать на Мальдивы и в Эмираты дважды в неделю, а в Египет - три раза. Также увеличено авиасообщение со Швейцарией - до четырёх рейсов в неделю.